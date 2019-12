V Kopru letos našteli rekordno število ladijskih potnikov

Koper, 5. decembra - V Kopru se je s sredinim vplutjem ladje Amadea ladjarja Phoenix Reisen uradno sklenila sezona prihodov potniških ladij. Na občini so našteli rekordno število potnikov, in sicer 115.581. Med marcem in novembrom je bilo ob potniški terminal privezanih 78 ladij. Letos jih je bilo skupaj nekoliko manj, a so bile večje, bolj prestižne in z več potniki.