Odbojkarsko EP za moške 2021 dobilo štiri gostitelje

Luxembourg, 5. decembra - Evropska odbojkarska zveza je sporočila, da bodo evropsko prvenstva za moškega leta 2021 skupaj gostile Češka, Estonija, Finska in Poljska. Slovenskim odbojkarjem, ki so na letošnjem EP osvojil drugo mesto, ne bo treba igrati kvalifikacij in so že uvrščeni na naslednje prvenstvo stare celine. Organizatorice ženskega EP za zdaj še niso znane.