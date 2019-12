S predvidenimi sredstvi v zagon obnove stavbe italijanske šole v Kopru

Koper, 5. decembra - Predstavniki ministrstva so na sestanku o obnovi Collegio dei Nobili v Kopru, v katerem domujeta osnovna in srednja šola z italijanskim učnim jezikom, po besedah Alberta Scherianija iz samoupravne skupnosti zagotovili, da sredstva, predvidena v proračunu 2020, ostajajo. Z njimi bi lahko pripravili projektne naloge in nadaljevali arheološka dela.