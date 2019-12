Vrhunec 16. Animateke z nocojšnjo podelitvijo nagrad

Ljubljana, 7. decembra - S podelitvijo nagrad bo drevi vrhunec 16. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Fokus izdaje je na bogati animirani ustvarjalnosti Litve, Latvije in Estonije, poleg tekmovalnih programov kratkih filmov pa so gledalci lahko ujeli tudi animirane dokumentarce in TV serije, posebna programa za odrasle in mlade ter kar 12 celovečercev.