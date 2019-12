Posavci za več ribjih jedi na šolskih krožnikih

Krško, 5. decembra - V Posavju so se med več projekti, povezanimi z ribogojstvom in s krepitvijo prehranjevanja z lokalno gojenimi ribami, poleti lotili še projekta Ribe na šolskih krožnikih s krajšim nazivom Šolski krožniki. Skoraj 240.000 evrov vreden partnerski projekt bo z nekaj več kot 185.000 evrov podprl Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.