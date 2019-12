V domovih za starejše in posebnih zavodih v novem letu višje cene

Ljubljana, 5. decembra - Skupnost socialnih zavodov napoveduje, da se bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi po novem letu podražili. Razlog so spremembe obračunavanja in dviga minimalne plače v januarju 2020, zaradi česar bodo stroški dela v domovih in posebnih zavodih od pet do osem odstotkov višji, so zapisali.