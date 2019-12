Nevladniki za zaustavitev deportacije novomeškega Afganistanca in amnestijo tujcev brez statusa

Ljubljana, 5. decembra - V Delavski svetovalnici in Delovni skupini za azil predsednika republike in vlade ter varuha človekovih pravic pozivajo, naj ne dovolijo deportacije Afganistanca, ki je že od leta 2015 v Sloveniji in si je tu ustvaril družino. Predlagajo amnestijo za vse tujce brez statusa v Sloveniji, kar bi bila finančna in sistemska razbremenitev za državo.