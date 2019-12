Vlada z denarnimi nagradami za spodbujanje zaposlovanja v vojski

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je danes z uredbo o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski med drugim spremenila dinamiko izplačevanja nagrad in spremenila institut posebne denarne nagrade. Vse z namenom povečanja zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski in s tem zaustavitve zmanjševanja kadrovske sestave.