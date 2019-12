Pri predsedniku republike januarja posvetovanja o kandidatih za sodnika na Splošnem sodišču EU

Ljubljana, 5. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v sredo obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih za prosti mesti sodnika na Splošnem sodišču EU in napovedal posvetovanja, ki bodo predvidoma potekala med 10. in 15. januarjem prihodnje leto, so danes sporočili iz urada predsednika republike.