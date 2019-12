Vlada sprejela šestletni načrt vlaganj v prometno infrastrukturo

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025. Za zračni in vodni promet, investicije in obnove državnih in cestninskih cest, posodobitev železnic in trajnostne ukrepe ter upravljanje prometa bo v šestih letih skupaj namenila 5,6 milijarde evrov.