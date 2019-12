Uporabno dovoljenje za novo športno dvorano v Lučah župan pričakuje še ta mesec

Luče, 7. decembra - V Lučah zamuja gradnja nove športne dvorane, ki bi jo morali končati do poletja. Kot je za STA povedal župan Luč Ciril Rosc, so se zaradi izjemno slabega vremena v novembru nekoliko zavlekla zunanja zaključna dela novega športnega centra. Pričakuje, da bodo dela kmalu zaključili in bodo za objekt pridobili uporabno dovoljenje še ta mesec.