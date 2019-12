Na Samoi zaradi epidemije ošpic začeli množično cepljenje

Apia, 5. decembra - Na Samoi so zaradi epidemije ošpic, ki je doslej zahtevala 62 smrtnih žrtev, danes začeli dvodnevno množično cepljenje prebivalstva. Kot so sporočile oblasti te tihomorske otoške države, je v času cepljenja zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin. Za vozila v zasebni lasti pa danes večino dneva velja prepoved vožnje.