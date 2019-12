Na Ptuju načrtujejo gradnjo novega doma upokojencev

Ptuj, 7. decembra - Dom upokojencev Ptuj, ki upravlja s petimi enotami na Ptuju, v Juršincih, Muretincih, Kidričevem in za zdaj tudi še v Kopru, se bo po nekaj letih lotil gradnje novega doma. Zemljišče so zagotovili v Žabjaku, če bodo deležni podpore lokalne politike in države, pa bi lahko začeli graditi že v drugi polovici naslednjega leta.