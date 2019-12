Laibach pri založbi Mute izdali EP Party Songs

London, 8. decembra - Skupina Laibach je pri priznani britanski založbi Mute izdala EP Party Songs, na katerem je zbranih šest doslej neobjavljenih skladb, ki so bile na repertoarju nastopa skupine v Severni Koreji leta 2015, navaja založba. Gre za skladbe Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road, We Will Go to Mount Paektu in Arirang.