Dončićev Dallas ukanil Minnesoto, Miami klonil v Bostonu

Dallas, 5. decembra - Košarkarji iz Dallasa so dosegli petnajsto zmago v rednem delu sezone v severnoameriški ligi NBA. Slovenski čudežni košarkarski deček in najboljši igralec zahodne konference v mesecu novembru Luka Dončić je za zmago teksaške ekipe nad Minnesoto s 121:114 v 31:39 minute prispeval 22 točk, sedem skokov in šest podaj.