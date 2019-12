Dnevnik: Sodišče odredilo razkritje ravnanja policije z migranti

Ljubljana, 5. decembra - Upravno sodišče je odločilo, da morata ministrstvo za notranje zadeve in policija razkriti več dokumentov o ravnanju z migranti in prosilci za azil, poroča Dnevnik. S tem je sodišče v pretežnem delu sledilo odločitvi informacijskega pooblaščenca in odločilo, da je večina teh dokumentov prosto dostopnih informacij javnega značaja.