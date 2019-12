Grosupeljčanke popuščajo

Koper, 4. decembra - Odbojkarice ekipe ATK Grosuplje so bile v prvih krogih najprijetnejše presenečenje 1. DOL za ženske. A v zadnjih tekmah so popustile, v osmem krogu so zabeležile tretji poraz. V Kopru jih je po izenačenem boju s 3:1 premagale igralke Ankarana, ki so tako pridobile eno mesto na prvenstveni razpredelnici.