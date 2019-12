Nemčija v povezavi z umorom Gruzijca v Berlinu izgnala ruska diplomata

Berlin/Moskva, 4. decembra - Nemčija je danes iz države izgnala dva ruska diplomata. Za to so se odločili, potem ko je nemško zvezno tožilstvo sporočilo, da bi lahko za avgustovskim umorom Gruzijca v Berlinu stala Moskva. Rusija je zanikala vpletenost in napovedala povračilne ukrepe.