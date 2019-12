Vrh Nata obeležil 70 let in potrdil skrhano enotnost

pripravil posebni poročevalec STA iz Londona Mihael Šuštaršič

London, 4. decembra - Voditelji 29 članic zveze Nato so v Londonu obeležili 70 let obstoja zavezništva in znova potrdili enotnost, ki je bila sicer pred začetkom že kar načeta. Določene zamere se sicer nadaljujejo, kljub temu pa je predvsem slovenski premier Marjan Šarec zadovoljen, da so znova izkazali enotnost, solidarnost in prizadevanje za demokracijo