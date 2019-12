Ljubljana/Maribor, 6. decembra - Otroci, ki so v četrtek nastavili peharčke, krožnike ali kakšno drugo posodo za Miklavževe dobrote, so se danes zjutraj zbudili ob polnih peharčkih. Po ljudskem izročilu jih sv. Miklavž namreč v noči na 6. december, ko goduje, obišče in obdari.