Evroskupina o osnutkih proračunskih načrtov in grških reformah

Bruselj, 4. decembra - Finančni ministri evrskega območja so se danes seznanili z osnutki proračunskih načrtov držav članic, ki so po njihovih ugotovitvah večinoma skladni z določili pakta za stabilnost in rast. Pozdravili so tudi napredek Grčije pri implementaciji strukturnih reform, pri čemer so grško vlado pozvali, naj po potrebi okrepi prizadevanja na tem področju.