Na Hrvaškem osem osumljenih za pranje denarja, tudi v Sloveniji

Zagreb, 4. decembra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter državljanoma Madžarske in Srbije zaradi suma pranja denarja na območju Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Srbije. Sporni denar je bil tudi na računih podjetij iz Kitajske, Slovaške in Slovenije.