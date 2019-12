V Cankarjevem domu otroška glasbena predstava z Romano Kranjčan

Ljubljana, 7. decembra - V Cankarjevem domu bodo v nedeljo gostili Slovensko stalno gledališče iz Trsta s koprodukcijsko glasbeno predstavo za otroke Ferija Lainščka in Lojzeta Krajnčana Na dvorišču, ki jo režira Ivana Djilas. Kot je za STA povedala Romana Krajnčan, ki v predstavi igra, je sporočilo predstave aktualno, saj govori o odnosu do ljudi in živali ter ekologiji.