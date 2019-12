Slovenska policija znova sodelovala v operaciji Europola v boju proti denarnim mulam

Ljubljana, 4. decembra - Slovenska policija je znova sodelovala v mednarodni operaciji Europola v boju proti denarnim mulam, ki je potekala od 1. septembra do 30. novembra. Gre za skupno akcijo v boju proti denarnim mulam, ki nezakonito prejemajo denarna sredstva, povezana z računalniško kriminaliteto, pri tem pa so oškodovane finančne institucije in posamezniki.