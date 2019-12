Generali zavarovalnici in Adriatic Slovenici zelena luč za združitev

Ljubljana, 4. decembra - Generali zavarovalnica in Adriatic Slovenica sta danes pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za združitev, do katere bo prišlo z vpisom v sodni register, predvidoma v začetku leta 2020. Nato bo Adriatic Slovenica pripojena k Generaliju, do takrat pa zavarovalnici poslujeta ločeno, so sporočili iz Generalija.