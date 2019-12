Michelinov vodnik združuje moči s Tripadvisorjem

Pariz, 7. decembra - Michelinov vodnik najboljših restavracij na svetu, ki v gastronomiji velja za biblijo, združuje moči s specializiranim turističnim portalom Tripadvisor. Njuni predstavniki namreč že snujejo, kako izboljšati prepoznavnost in dostop do izbranih kakovostnih restavracij, so ta teden sporočili iz obeh skupin.