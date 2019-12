Ljubljana, 4. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem precej mirnem trgovanju pridobil 0,23 odstotka in se ustavil pri 899,02 točke. Borzni posredniki so sklenili za 906.730 evrov poslov, največ z delnicami Save Re, Zavarovalnice Triglav in Krke.