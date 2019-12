Erdogan in Trump ob robu vrha Nata na dvostranskem srečanju

London, 4. decembra - Ameriški in turški predsednik Donald Trump in Recep Tayyip Erdogan sta se danes ob robu vrha zveze Nato v Londonu sešla na dvostranskem srečanju. Kot so sporočili iz Bele hiše, sta v pogovorih izpostavila, da je pomembno, da Turčija izpolnjuje svoje obveznosti do zavezništva. Erdoganov tiskovni predstavnik je srečanje označil za zelo produktivno.