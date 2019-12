Ohranjanje slovenstva po 25 letih ostaja glavno poslanstvo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 4. decembra - Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes v Cankarjevem domu obeležil 25 let delovanja. Za ministra Petra Česnika je to pomemben mejnik v sodelovanju Slovenije s svojo diasporo. Prav ohranjanje slovenstva je tudi glavno poslanstvo urada vseh njegovih 25 let, je dejal.