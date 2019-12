Tudi Kitajska brez roka za trgovinski sporazum z ZDA

Peking, 4. decembra - Kitajska je danes poskrbela za odmev torkovih navedb ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Pekingu so namreč poudarili, da tudi sami nimajo in ne bodo imeli postavljenega nobenega roka za podpis delnega trgovinskega sporazuma z ZDA. Najnovejše napetosti med državama so sicer tudi posledica ameriške podpore protestnikom v Hongkongu.