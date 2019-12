V Mariboru že sedmič o ženski podjetnosti

Maribor, 4. decembra - Regijski svet podjetnih žensk in podjetnic, ki že vrsto let aktivno deluje v okviru Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), je danes v Mariboru gostil že sedmo konferenco ženske podjetnosti. V sklopu dogodka so udeleženke podpisale tudi apel Amnesty International za spremembo kazenskega zakonika v delu, ki zadeva spolno nedotakljivost.