Slabši rezultati PISA lahko po mnenju Sviza kažejo na neustrezno financiranje področja

Ljubljana, 4. decembra - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so z uvrstitvijo slovenskih najstnikov v raziskavi PISA zadovoljni. A ob tem poudarjajo, da nekoliko slabši rezultati iz bralne, naravoslovne in matematične pismenosti lahko kažejo tudi na neustrezno financiranje izobraževanja in vrednotenje izobraževalnega dela, so zapisali.