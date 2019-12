V Kopru prebili vstopno cev predora za garažno hišo na Muzejskem trgu

Koper, 4. decembra - Na gradbišču bodoče podzemne garažne hiše na Muzejskem trgu v Kopru so danes obeležili preboj vstopno-izstopne cevi predora, ki bo predstavljala vhod do garažne hiše. Župan Aleš Bržan je preboj pozdravil kot korak k ureditvi mirujočega prometa v mestu, prvi mož CGP Martin Gosenca pa je napovedal, da bo gradnja končana do jeseni 2020.