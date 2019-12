Slovenija in BiH za poostritev nadzora zunanjih meja EU

Ljubljana, 4. decembra - Predsednik republike Borut Pahor in člani predsedstva Bosne in Hercegovine, ki danes začenja dvodnevni obisk v Sloveniji, so po srečanju v predsedniški palači poudarili, da bi morali za učinkovit boj proti nezakonitim migracijam poostriti nadzor zunanjih meja Evropske unije. Migranti v BiH namreč pridejo preko držav članic EU, so poudarili.