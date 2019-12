Veriga dobrih ljudi v enem letu pomagala 700 družinam

Ljubljana, 4. decembra - V sklopu humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi so v zadnjem letu pomagali preko 700 družinam. S prehranskimi paketi, oblačili in higienskimi pripomočki so redno oskrbovali 1370 odraslih in 627 otrok. Psihosocialno pomoč so nudili 150 odraslim in 21 otrokom, s pravno pomočjo pomagali v 668 primerih in štipendirali 31 dijakov in študentov.