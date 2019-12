Nove spremembe olimpijskega urnika: maraton in hitra hoja prestavljena

Lozana, 4. decembra - Potem ko so bili organizatorji naslednjih olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto sprva zaradi velike vlage in vročine v prestolnici prisiljeni spremeniti ure začetka maratonov in tekem v hitri hoji, nato pa tekme preseliti v 800 km oddaljen Saporo, morajo zdaj spremeniti urnik tekmovanj, je danes sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok).