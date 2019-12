V globalni operaciji proti pranju denarja prijeli več kot 200 ljudi

Haag, 4. decembra - Organi pregona iz 31 držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli globalno operacijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 3800 denarnih mul in 386 tistih, ki so jih novačili, ter aretirali 228 osumljenih. Po Evropi pa so začeli kampanjo ozaveščanja.