V Španskih borcih premiera Zavoda EN-KNAP Vrtoglavi ptiči

Ljubljana, 5. decembra - V Centru kulture Španski borci bo drevi ob 20. uri premiera plesne predstave Vrtoglavi ptiči Iztoka Kovača in EN-KNAP Group. Uprizoritev sloni na Kovačevi predstavi in filmu iz 90. let ter na več razpravah o mestu posameznika v družbi in njegovi identiteti. Gledalce bo kot nekakšen hashtag povezala s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.