V 2020 obletnice Charlesa Dickensa, Williama Wordswortha in Anne Bronte

Ljubljana, 30. decembra - Leto 2020 bodo zaznamovale obletnice nekaterih velikih literarnih imen. Sredi januarja mineva 200 let od rojstva pisateljice Anne Bronte, v začetku aprila 250 let od rojstva pesnika Williama Wordswortha, v začetku junija pa 150 let od smrti pisatelja Charlesa Dickensa. Okrogli obletnici bosta vezani tudi na Roalda Dahla in Georgea Orwella.