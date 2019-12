Odbojkarsko EP z rekordnimi številkami

Ljubljana, 4. decembra - Letošnje odbojkarsko evropsko prvenstvo za moške, ki so ga prvič v zgodovini gostile štiri države, je po podatkih Evropske odbojkarske zveze (Cev) polno rekordnih številk. V dvoranah se je zbralo 250.077 gledalcev, na finalu med Srbijo in Slovenijo 12.654 navijačev, objave na družbenih omrežjih pa so dosegle pet milijard uporabnikov.