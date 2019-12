SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne v zelenem

Ljubljana, 4. decembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zvišal za 0,24 odstotka. Nad gladino indeks držijo predvsem delnice Luke Koper, ki so ob 66.000 evrov prometa doslej pridobile 3,07 odstotka. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so zaenkrat ustvarili 150.000 evrov prometa.