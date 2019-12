Amsterdamski Rijksmuseum prejel donacijo Mapplethorpovih fotografij

Amsterdam, 6. decembra - Nizozemski koreograf Hans van Manen in njegov partner sta amsterdamskemu Rijksmuseumu podarila 24 del ameriškega fotografa Roberta Mapplethorpa (1946-1989). Gre za 21 fotografij, med njimi so tudi Mapplethorpov avtoportret, portreta Hansa van Manena in homoerotično delo ter trije porcelanasti krožniki, okrašeni s fotografijami cvetja.

Po pisanju spletnega portala Art Daily bodo na novo pridobljena dela vključena v veliko retrospektivno razstavo ameriške fotografije od leta 1839 do danes, ki so jo že začeli pripravljati v muzeju.

Hansu van Manenu je bilo, kot je povedal, v veselje, da je podaril ta dela, ki bodo tako za vedno ostala združena. "Sam sem jih gledal 40 let, sedaj bodo lahko v njih uživali tudi drugi."

Direktor muzeja Taco Dibbits pa je povedal: "Zelo smo hvaležni Hansu van Manenu in Henku van Dijku za njuno velikodušno darilo. Takšni dobrotniki muzejem omogočajo, da svoje zbirke obogatijo z deli, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti."

Mapplethorpe je poznan po obsežnih serijah zelo stiliziranih črno-belih fotografij, od katerih so najbolj znani portreti, fotografije cvetja in cvetličnih tihožitij ter moški akti. Ko je sredi 70. let minulega stoletja začel fotografirati akte, je to počel s popolnim neupoštevanjem domnevne meje med splošno sprejeto podobo akta in šokantnim. Fotografiral je svoj lasten svet, pri čemer je prizore vedno skrbno insceniral v svojem studiu.

Za Mapplethorpa po pisanju spletnega portala ločnica med kraljestvom spolnosti in umetnosti ni obstajala. Njegove fotografije so v tehničnem smislu popolne in so v močnem kontrastu s pornografskimi podobami tistega časa. S tem je Mapplethorpe pornografijo dvignil iz podzemlja in jo postavil v uveljavljene umetnostne galerije. S svojim delom je navdihoval mnoge, med drugim nizozemskega fotografa Erwina Olafa.

Fotografska zbirka Rijksmuseuma obsega približno 150.000 fotografij iz 19., 20. in 21. stoletja, ki so nastale na Nizozemskem in drugod. V muzeju si prizadevajo skoznjo predstaviti celotno zgodovino fotografije, katere nepogrešljiv del so tudi Mapplethorpove fotografije. Doslej so imeli v zbirki le eno njegovo fotografijo, portret ameriške pevke Patti Smith.