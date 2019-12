Hrvaška policija tarča očitkov o nezakonitem izgonu nigerijskih študentov v BiH

Zagreb, 4. decembra - 18-letna študenta iz Nigerije, ki sta se na Hrvaškem udeležila univerzitetnega tekmovanja in za to imela tudi ustrezna vizuma, sta se znašla v migrantskem centru v BiH. Medtem ko študenta zatrjujeta, da so ju hrvaški policisti nasilno pregnali v BiH, hrvaško notranje ministrstvo še ni ustrezno pojasnilo, kako sta 18-letnika zapustila Hrvaško.