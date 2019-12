Hipokratovi priznanji letos Jožici Reberc in Metki Derganc

Maribor, 4. decembra - Zdravniška zbornica Slovenije bo danes na medicinski fakulteti mariborske univerze 15 zdravnikom in zobozdravnikom podelila odličja, med drugim tudi dve najvišji odličji za življenjsko delo - Hipokratovi priznanji. Ti bosta šli v roke pediatrinji Metki Derganc in zobozdravnici Jožici Reberc, so sporočili iz zbornice.