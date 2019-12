Ob prelomu leta: Deset let od ustanovitve Art kino mreže Slovenije

Ljubljana, 14. decembra - Marca leta 2020 bo minilo 10 let od ustanovitve Art kino mreže Slovenije. V združenje je vključenih 28 kinov iz 27 mest, povezanih z namenom sodelovanja in razvoja delovanja kinov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in vzgoje.