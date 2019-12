Pivčeva: Določene naloge pri SRIPT plod več avtorjev

Ljubljana, 4. decembra - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v komentarju na očitke, povezane z njenim delom pri projektu SRIPT, priznala, da so "določene naloge pri oblikovanju skupnih dokumentov sooblikovali z več avtorji in po skupnih usklajevanjih". Ob tem je v sporočilu za javnost dodala, da sta svetovanje in prenos znanj v partnerstvo in dokumente avtorsko delo.