Rokometni reprezentanti zanikali igranje izsiljevalskega pokra z Vujovićem

Ljubljana, 4. decembra - Igralci moške članske rokometne reprezentance so se v soglasju z vodstvom Rokometne zveze Slovenije odzvali na "čudne zgodbe v povezavi z nekdanjim selektorjem Veselinom Vujovićem". Igranje izsiljevalskega pokra Vujovića z reprezentanti so zanikali in objave slovenskih medijev v zvezi s tem označili za žaljive, zlonamerne in neresnične.