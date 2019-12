Voditelje Nata zasačili, ko so se norčevali iz Trumpa

London, 4. decembra - Voditelje Velike Britanije, Kanade, Francije in Nizozemske so zasačili s kamero, ko so se v torek na sprejemu v okviru vrha zveze Nato v Buckinghamski palači norčevali iz dolge novinarske konference ameriškega predsednika Donalda Trumpa, čeprav ob tem niso omenili njegovega imena.