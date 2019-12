Ekipa in Večer: France Football zanikal Staretove izjave glede zlate žoge

Ljubljana, 4. decembra - Po poročanju športnega časnika Ekipa in dnevnika Večer je novinar RTV Slovenija Andrej Stare, ki je za Slovenijo glasoval za nogometno nagrado zlata žoga, svoj glas za tretje mesto res oddal Edenu Hazardu in ne Argentincu Lionelu Messiju. V pogovoru za STA je v torek dejal, da temu ni bilo tako in da gre za napako, ki jo France Football zanika.