Igralec meseca v NBA Luka Dončić do zmage v New Orleansu

New Orleans, 4. decembra - Potem ko je slovenski košarkarski zvezdnik onkraj luže Luka Dončić izvedel, da je prvič postal igralec meseca v severnoameriški ligi NBA, je najboljši igralec zahoda novo odlično predstavo pokazal še na gostovanju v New Orleansu. Dallas Mavericks so s 118:97 premagali domače Pelicans, Dončić pa je tekmecu nasul 33 točk in 18 skokov v le 28 minutah.